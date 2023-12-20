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الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تكتتشف شبكة أنفاق يستخدمها كبار مسؤولي “حماس” بغزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الجيش الإسرائيلي، اكتشافه شبكة أنفاق في مدينة غزة، قال إن كبار مسؤولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استخدموها في إصدار الأوامر والتوجيهات والتحركات اليومية، وفق روسيا اليوم.

وأظهرت صور نشرها الجيش الإسرائيلي شبكة أنفاق "تربط بين شقق الاختباء والدواوين والمكاتب والشقق التي كان يسكنها مسؤولو الجناح العسكري والمكتب السياسي التابعين لمنظمة حماس الإرهابية"، وفق ما كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس".

وبحسب الناطق باسم الجيش، تظهر الصور أيضا جنودا يصلون إلى قبو منزل يؤدي إلى نفق طويل ثم إلى غرفة فيها أثاث، وأضاف الجيش أن هذه الشبكة تقع "على مقربة من متاجر ومبان حكومية ومساكن ومدرسة".

وقال الليفتينات كولونيل بيتر ليرنر وهو ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الأنفاق استخدمها "كبار مسؤولي حماس، من بينهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، لتوجيه النشاطات العملياتية ولحمايتهم أثناء تحركاتهم اليومية في وسط مدينة غزة".

الجريدة الورقية