أهالي جحدم بأسيوط يشتكون رفع أسعار السجائر بسبب أحد التجار

تقدم عدد من أهالي قرية جحدم مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، وذلك بسبب أزمة ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق، وقيام عدد من المواطنين ببيع السجائر بأسعار غالية الثمن مخالفة للتسعيرة الخاصة بشركات توزيع السجائر.

وطالب الأهالي في شكوتهم التحقيق مع المشكو في حقه في المخالفات محل الشكوى رقم (2093853) وتطبيق القانون على كل من يتلاعب بأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والسجائر وغيرها من المنتجات التي تمس المواطن بكل مباشر وتؤثر على حياته اليومية.