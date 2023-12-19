الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المواطن الصحفى

أهالي جحدم بأسيوط يشتكون رفع أسعار السجائر بسبب أحد التجار

السجائر
السجائر

تقدم عدد من أهالي قرية جحدم مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، وذلك بسبب أزمة ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق، وقيام عدد من المواطنين ببيع السجائر بأسعار غالية الثمن مخالفة للتسعيرة الخاصة بشركات توزيع السجائر.

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ركود يضرب سوق السجائر.. التجار تواصل الاحتكار والأزمة تنتظر الحلول

وطالب الأهالي في شكوتهم التحقيق مع المشكو في حقه في المخالفات محل الشكوى رقم (2093853) وتطبيق القانون على كل من يتلاعب بأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والسجائر وغيرها من المنتجات التي تمس المواطن بكل مباشر وتؤثر على حياته اليومية.

 

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