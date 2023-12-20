عاجل
وزير النقل: مصر لا تبيع موانئ ونتعاقد على التشغيل فقط (فيديو)
الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتفاق السعودي يطلب ضم سلمان الفرج من الهلال

سلمان الفرج لاعب
سلمان الفرج لاعب الهلال

توصلت إدارة نادي الاتفاق السعودي مع نظيرتها في نادي الهلال لشراء عقد اللاعب سلمان الفرج ضمن خطة فارس الدهناء لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

txt

هدافو الدوري السعودي بعد الجولة 17.. رونالدو في القمة

txt

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 17

وجاءت تحركات إدارة نادي الاتفاق لضم قائد الهلال بعد أنباء خروجه من حسابات المدير الفني خورخي خيسوس على خلفية أزمته الأخيرة مع المدرب البرتغالي.

الهلال يبحث عن بديل نيمار

و بدأت إدارة نادي الهلال السعود تحركاتها للبحث عن لاعب أجنبي جديد لضمه إلى قائمة الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة واستبعاد النجم البرازيلي نيمار بشكل مؤقت لحين عودته من الإصابة.

وأكد الإعلامي السعودي حمد الصويلحي أن إدارة الهلال تبحث عن بديل لـ نيمار في مركز الظهير الأيسر، للاستفادة من خانة اللاعب الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

ويتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 47 نقطة حصدها من 15 فوز وتعادلين.

الجريدة الورقية