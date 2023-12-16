هدافو الدوري السعودي بعد الجولة 17.. رونالدو في القمة

اختتمت اليوم منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت عددًا من المواجهات القوية والنتائج المثيرة، أبرزها فوز الأهلي على الفيحاء برباعية وفوز الهلال على الوحدة بثنائية نظيفة.

كما شهدت الجولة تعادل الشباب مع الفتح إيجابيًا بهدف لكل فريق، فيما اختتمت منافسات الجولة بفوز التعاون على الاتفاق بهدفين دون رد ومواصلة الفرسان مسلسل إهدار النقاط.

وواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تربعه على صدارة جدول ترتيب هدافين دوري المحترفين السعودي بعد مرور 17 جولة برصيد 16 هدفًا بفارق هدف وحيد عن النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فريق الهلال.

فيما يأتي جورج كيفين نكودو لاعب فريق ضمك في المركز الثالث برصيد 14 هدفًا، ويتساوى في المركز الرابع الثنائي أندرسون تاليسكا لاعب النصر وفراس البريكان لاعب الأهلي برصيد 10 أهداف لكل منهما.

ويتواجد 3 لاعبين في المركز الخامس برصيد 9 أهداف لكل منهم وهم كريم بنزيما مهاجم الاتحاد ومالكوم دي أوليفيرا لاعب الهلال و بيرنارد مينساه لاعب فريق الطائي.

ويتبقى لفريق النصر مباراة مؤجلة مع الاتحاد لحساب الجولة 17 بسبب مشاركة النمور في كأس العالم للأندية ستلعب يوم الثلاثاء 26 من شهر ديسمبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

جدول ترتيب هدافين الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة 17