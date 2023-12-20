الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

ترحيب كبير من الجالية المصرية بالسعودية بفوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل المصريون بالخارج نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي انتهت  بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولايه جديدة بالكثير من الارتياح والتفاؤل.

وبدوره أعرب علي عويس، مستشار الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن ترحيب الجالية المصرية بالسعودية كونها اكبر جاليه مصريه بالخارج  بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي كونه اعطي للمصريين في الخارج اولويه في حزمه الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة.

وأضاف عويس، ان الرئيس وعد بالاهتمام بالمصريين في الخارج في الولاية الجديدة واستكمال مبادرات الدولة التي بدأت بإعفاء جمركي للسيارات وتسويه الموقف التجنيدي، والاهتمام الملحوظ من الدوله بكل ما يعني المصريين في الخارج متمثل في جهود وزارة الخارجية والهجرة في هذا الشأن.

وأشار مستشار الاتحاد العام للمصريين بالسعودية ، إلى أن المصريون في الخارج يرون ان الرئيس السيسي هو القائد المؤتمن علي هذا الوطن في خضم تلك الأحداث السياسية والإقليمية التي تحيط بالمنطقة.

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