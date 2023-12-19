إبراهيم عيسي: وضع مصر يستوجب تشكيل حكومة جديدة

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على انتخابات الرئاسة 2024، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد ولايته بفوز وألقى كلمة الفوز والانتصار، مشددًا على أن الرئيس السيسي استقبل منافسيه بالانتخابات في قصر الاتحادية اليوم، مؤكدًا أننا إيذاء مرحلة قادمة جديدة نعيشها منذ اليوم.

إبراهيم عيسى: مصر لن تحتمل الانتظار لإبريل المقبل لتشكيل حكومة جديد

وأوضح أن مصر لن تحتمل الانتظار حتى إبريل المقبل لتشكيل حكومة جديد، منوهًا بأن يجب أن نبدأ عام جديد بحكومة جديدة ونبدأ العام على معرفة بمن هو على رأس الحكومة، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأشار إلى أننا نحتاج قرارات سريعة وإعلانات أسرع هو المطلوب الآن، موضحًا أننا نحتاج ذلك من اجل فهم خريطة المرحلة المقبلة في ظل الخطورة الاقتصادية والمخاطر على الأمن القومي، مؤكدًا أنه لا يتمنى تجديد الثقة في الحكومة الحالية.

وتابع: “الشعب المصري نجح في كل الاختيارات والاختبارات من وجه نظر الحكومة والدولة.. ظل المخاطر الشعب المصري حدد إرداته وتوحدت كل القوى وقطاعات الشعب المصري على التضامن للحق الفلسطيني وليس على حساب السيادة المصرية”.



وفي وقت سابق، أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر لن تسمح بتوطين فلسطيني واحد على متر واحد أو شبر من أرض سيناء المصرية، مشددًا على أن مصر ستتعامل مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة من خلال تقديم لهم الدعم المستمر بالمساعدات الإنسانية والغذائية، بجانب صناعة وإقامة المستشفيات الميدانية والخيام داخل غزة.

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "لن يدخل فلسطيني واحد سيناء مهما بلغ حجم المأساة.. لن تكون هناك مأساة أكبر من مأساة تصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على أن مصر لن تقبل وتسمح بتصفية القضية الفلسطينية حتى لو كان هذا موقف الفلسطينيين نفسهم.

وأشار إلى أن استمروا في الضغط فأن مصر لن تقبل بدخول فلسطيني واحد إلى سيناء، مؤكدًا أن مصر أول من يدعم ويساند الأشقاء الفلسطينيين في غزة، مشددًا على أن مصر أعظم من تساند أهل غزة، ولن تسمح مصر بالتهجير إطلاقًا وهو كلام واضح من أعلى رأس في مصر وهو رئيس الجمهورية.

