أكاديمية البحث العلمي والفاو يعلنان الفائزين في مسابقة الفاو- جيكت

شهد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حفل ختام توزيع جوائز مشروع الفاو- جيكت المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتضم 9 جوائز مالية للفائزين من رواد الأعمال في المسابقة في مجال الزراعة من الجامعات المصرية وهم المعهد العالي للتعاون الزراعي، وجامعة قناة السويس، وجامعة بني سويف، وجامعة القاهرة، وجامعة دمنهور، وجامعة عين شمس، وجامعة الفيوم، وجامعة المنيا، وتأتي المسابقة في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومنظمة الزراعة والغذاء (الفاو) في العديد من المشروعات واستكمالا إلى سلسلة النجاح بين الجهتين وحضر الاحتفالية الدكتور نصر الدين الحاج، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مصر، والدكتور عادل زقيزق، مستشار منظمة الفاو، والدكتور أحمد دياب، مستشار منظمة الفاو، والدكتورة راوية الدابي، مسؤول الاتصال بمنظمة الفاو.

أكاديمية البحث العلمي تدعم تطوير التكنولوجيا

وأشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي بالتعاون بين الأكاديمية ومنظمة الفاو من خلال مشروع الفاو- جيكت والذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال في ٣ مسارات وهم الزراعة الرقمية، والبحوث العلمية الزراعية القابلة للتطبيق، وريادة الأعمال الزراعية من حيث الفكرة، كما أوضح صقر أن رسالة الأكاديمية في التوظيف الفعال للطاقات العلمية والتكنولوجية وتوجيهها نحو خدمة القضايا التنموية، وتدعيم الروابط بين مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وجهات الإنتاج والخدمات، وتطوير التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال البحث العلمي وتنمية التكنولوجيا مع الأكاديميات المناظرة ومراكز التميز العلمي تنمية الابتكارات الوطنية والتكنولوجي، وأيضا لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار من حماية حقوق الملكية الفكرية والمساعدة في خلق بيئة مشجعة وداعمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية في مصر، وأضاف رئيس الأكاديمية أنه في ضوء هذه الأهداف، تقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، مؤكدا حرص الأكاديمية في المشروعات المختلفة على إنشاء خطة للمتابعة والتقييم للشركات والمشروعات الناجحة والفائزة لضمان استدامة الأنشطة والمنافسة في سوق العمل وخلق فرص عمل للشباب من خلالها.

وفي سياق متصل أعرب الدكتور نصر الدين الحاج، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في مصر عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تشهد نتائج التعاون الناجح ما بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن طريق دعم الفائزين الشباب في مسابقة الفاو-جيكت، والتي تركز على الأفكار التي تساهم في حل التحديات التي تواجه في قطاع الزراعة من خلال رواد الأعمال من الشباب، كما أشاد الدكتور نصر الدين الحاج بالإنجازات التي حققتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات المصرية باعتبارهما متطلبات أساسية للتنمية المستدامة في أي قطاع اقتصادي، وبالأخص في قطاع الزراعة، واختتم كلمته بأن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تعمل حالياً على تطوير مذكرة تفاهم مع الأكاديمية من أجل الحفاظ على هذا التعاون المثمر والتي بموجبها ستحتضن الأكاديمية نماذج الأغذية والزراعة في الجامعات المصرية لتصبح البعد الشبابي للأكاديمية في الزراعة، مؤكداً انه بالتعاون مع الأكاديمية، ستواصل منظمة الأغذية والزراعة تقديم الدعم الفني اللازم لرواد الأعمال لزيادة للتوعية بمجال الزراعة وتمكينهم من إنشاء شركاتهم الناشئة في مجال ريادة الأعمال الزراعية.

وأختتم اليوم بتكريم الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية وتسليمه درع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وذلك عل جهوده في خدمة البحث العلمي، كما تم تسليم الدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد، مدير المشروع بالأكاديمية درع المنظمة على نجاح المشروع وتحقيقه أكثر من المخرجات المتوقعة وأيضا الأداء المتميز.