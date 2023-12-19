أكاديمية البحث العلمي تهنئ السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال: “أود أن أعرب بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن العاملين في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجديد ثقة الشعب المصري في قيادته لفترة رئاسية مقبلة”.

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي: "أؤكد على أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، ما هو إلا تأكيد على تطلع الشعب لمستقبل أفضل والمساهمة في استكمال مسيرة التنمية، تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق في قدرتها على إدارة شئون هذا الوطن العظيم والوصول به إلى بر الأمان والرخاء والتقدم بإذن الله".

فوز السيسى برئاسة الجمهورية

فاز الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أمس الإثنين، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 في المائة من الأصوات، حسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 66.8 في المائة من الأصوات، وحصل السيسى على عدد 39 مليونا 702 ألف 451 صوتًا، أي 89.6 في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية "سأكون صوت المصريين ومدافعاً عن أحلامهم، كما قال "أدرك حجم التحديات التي تواجهها مصر"، مضيفاً "أتعهد بالاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة واحترام الدستور والقانون".

وأكد السيسى أن الانتخابات الرئاسية لم تشهد أية تجاوزات أو خروقات غير أمنية رغم الحشود غير المسبوقة، موضحًا أن مصر تمتلك القدرات العسكرية والسياسية للحفاظ على مكتسباتها.

وأضاف السيسى أنه يدرك يقينا حجم التحديات التى مررنا بها، وما زلنا نواجهها كما يؤكد إدراكه بأن البطل فى مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه، وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بثبات ووعي وحكمـة.