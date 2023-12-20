مجلس تنمية المرأة  يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في دورة رئاسية جديدة

تقدم المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي بخالص التهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ليتولى رئاسة البلاد لفترة رئاسية لمدة 6 سنوات قادمة.

الإجتماع الإفتراضي

جاء ذلك خلال الإجتماع الإفتراضي الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والذي دعت له جمهورية مصر العربية ، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي ورئيسة المجلس القومي للمرأة، وبحضور السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير محمد منير نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية، والسفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة وبمشاركة الوزراء والوزيرات ممثلي منظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي لمناقشة وضع المرأة الفلسطينية والعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة.

وبعث ممثلي الدول الاعضاء بمنظمة تنمية المرأة برسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعايته لمنظمة تنمية المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامى معربين عن بالغ ثقتهم في سيادته في دعمه لملف تمكين المرأة والنهوض بها في كل المجالات.