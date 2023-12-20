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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أردوغان يهنىء السيسي على انتخابه لفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره التركي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

فترة رئاسية جديدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال شهد قيام الرئيس التركي بتوجيه التهنئة للرئيس على إعادة انتخاب سيادته لفترة رئاسية جديدة؛ وقد ثمن الرئيس هذه اللفتة الطيبة من الرئيس أردوغان. 

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الرئيس العراقي يهنئ السيسي هاتفيًا بتوليه فترة رئاسية جديدة

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة مجالات التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى التباحث حول تطورات المشهد الإقليمي، وخاصةً جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الانسانية في قطاع غزة.

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