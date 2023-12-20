أسبوع "تعيس" للمحترفين المصريين.. صيام تهديفي وإنسحاب

عاش المحترفين المصريين هذا الأسبوع أيام "تعيسه" بعدما مرت هذه الجولة بدون أي ظهور في الملاعب الأوروبية، حيث تعرض لاعبينا للصيام التهديفي بينما شهد أحدهم إصابة قوية ستبعده فترة طويلة عن الملاعب.

محمد صلاح وصيام تهديفي أمام مانشستر يونايتد

خاض محمد صلاح لقاء صعب هذا الأسبوع أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وإنتهي اللقاء الذي أقيم علي ملعب " الأنفيلد" معقل الريدز بالتعادل السلبي، وسط ضيام تهديفي للفرعون المصري، الذي توقف قطار تحطيمه للأرقام القياسية.

عمر مرموش يغيب عن لقاء آينتراخت الأخير

شهدت مباراة آينتراخت الأخيرة أمام باير ليفركوزن يوم الأحد بسبب الإيقاف، ويأتي غياب الدولي المصري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وكان مرموش قد غاب عن مواجهة أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس الماضي أيضا بسبب المرض.

محمد النني تعيس أرسنال

تعرض محمد النني لإصابة قوية خلال لقاء أرسنال و آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، وبات النني مهدد بالغياب لفترة طويلة بعدما كشفت تقارير عن إصابته في العضلة الضامة.

وجاء خبر إصابة النني بمثابة الصاعقة علي اللاعب، حيث كان يستعد لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا، والتي ستقام في يناير 2024، وبات اللاعب مهدد بالخروج من القائمة في حال عدم تعافيه.

مصطفي محمد يفشل في التسجيل أمام بريست

خاض مصطفي محمد لقاء نانت الفرنسي ونظيره بريست في المباراة التي جمعت بينهما الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 17.

وخسر مصطفي محمد ورفاقه بهدفين دون رد، وفشل الفرعون المصري من التسجيل بعدما تألق في مباراة باريس سان جيرمان.

إلغاء مباراة طرابزون سبور بمشاركة تريزيجيه

شارك محمود حسن تريزيجه في التشكيل الأساسي لطرابزون أثناء مواجهة فريق إسطنبول، والتي تم إلغائها عقب تقدم طرابزون بنتيجة 2-1، حيث أحرز هدف الشوط الأول نجمنا المصري تريزيجيه هدفًا في الدقيقة 11.

وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم طرابزون سبور على اسطنبول بنتيجة 2 / 1، سجل أحدهما تريزيجيه، قبل أن تتوقف في الدقيقة 79، بسبب انسحاب لاعبي اسطنبول اعتراضا على قرارات الحكم.