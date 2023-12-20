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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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طارق فهمي: حرب غزة ستكون لها ارتدادات سلبية على الإدارة الأمريكية الحالية

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن حرب غزة ستكون لها ارتدادات سلبية على الإدارة الأمريكية الحالية، فوفق آخر استطلاعات هبطت شعبية بايدن بشكل غير مسبوق نتيجة دعمه غير المحدود لإسرائيل.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الدعم يرجع لنمط التحالف الاستراتيجي المفصلي بين إسرائيل والولايات المحدة، وأمريكا هي شريك محرض على العملية العسكرية في غزة.

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اليوم التالى للحرب على غزة!

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الجيش الأردني يرسل مستلزمات طبية للمستشفى الميداني 2 جنوب غزة

وأوضح أن حرب غزة لو وقعت في عهد ترامب لكان الموقع مختلف تمامًا الآن، لكن في النهاية لا خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن إسرائيل، لكن الشعب الأمريكي منقسم، فالشباب الليبراليين رافضين هذا الدعم غير المحدود لإسرائيل.

فيما قال الدكتور توفيق حميد المحلل السياسي، إن حرب غزة سيكون لها تأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لكنه محدود للغاية، لأن نسبة المهتمين بالقضية الفلسطينية غير مؤثر في الكتلة التصويتية، منوهًا إلى أن هذه النسبة الصغيرة قد تكون مؤثرة جدا رغم صغرها إذا كانت النتائج بين ترامب وبايدن متقاربة للغاية.
وأوضح أن هناك تفكيرًا لدى بعض الأمريكيين بألا يختاروا بايدن أو ترامب ويريدون شخصا ثالثا، وهذا الاتجاه يريد انتخاب بعض المستقلين، أو رؤساء الأحزب الأمريكيين، ولا يكون تابعًا لأحد.


 

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