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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الأردني يرسل مستلزمات طبية للمستشفى الميداني 2 جنوب غزة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية

أنزلت القوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، مساعدات طبية ومستلزمات علاجية بوساطة إحدى طائرات سلاح الجو الملكي إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 جنوبي قطاع غزة، وذلك بتوجيهات ملكية.

وتم إنزال المساعدات بوساطة صناديق مخصصة للحفاظ على سلامة المواد الطبية بداخلها، لديمومة عمل المستشفى للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأهل في القطاع.

وتمت عملية إنزال المساعدات من خلال مظلات متطورة يتم توجيهها من خلال طاقم متخصص لضمان وصولها إلى المكان المحدّد.

وأكدت القوات المسلحة - في بيان - أنها مستمرة بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفًا عنهم من جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة.

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