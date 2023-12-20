أحمد تمام: تصالح المهن التمثيلية وتركواز وبداية مرحلة جديدة

أعرب الكاستنج دايركتور أحمد تمام عن سعادته بنتائج جلسة العمل المشتركة التى عقدها مساء الاثنين الماضي مع أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب الدكتور أشرف زكى، وأكد تثمينه للنتائج التى انتهى إليها الاجتماع بالتصالح بين الطرفين، فيما يتعلق بوضع قواعد لترشيح وتشغيل أعضاء النقابة فى الأعمال الفنية من خلال «تركواز استديو» مع الالتزام بتشغيل نسبة الـ٩٠% من الأعضاء و١٠% للتصاريح، والعمل وفقاً للآليات التى وضعتها نقابة المهن التمثيلية فيما يتعلق بالتشغيل بما يمنح الفرصة لأعضاء النقابة فى التواجد بالأعمال الفنية بالشكل اللائق وتسويقهم فنياً بحسب ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الذى اتسم بالود والمحبة بين الطرفين.