جامعة أسيوط تنظم ورش عمل لنموذج محاكاة جامعة الدول العربية للموسم الـ12

نظمت إدارة التثقيف السياسي في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط فعاليات ورش عمل لنموذج محاكاة "جامعة الدول العربية" للموسم الثاني عشر في قاعة بهو الرواد تحت حمام السباحة بجامعة أسيوط

وتم ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وأحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب

كما تم الإشراف العام على الفعاليات من قبل الدكتورة مديحة درويش المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وقد تم إعداد وتنفيذ الفعاليات بواسطة أحمد شعبان مدير إدارة التثقيف السياسي بجامعة أسيوط وأشرف طلعت منسق النموذج.

وكانت الفعاليات تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي وتشجيعهم على المشاركة في العمل السياسي. حضر الورشة عدد كبير من طلاب الجامعة الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بموضوع النقاش.

تم تقسيم الطلاب إلى فرق صغيرة تمثل دولًا مختلفة في العالم العربي. قام كل فريق بدراسة القضايا الرئيسية التي تؤثر على دولتهم وتقديم توصيات وحلول للتحديات المطروحة.

شملت الورشة مناقشات حول الأزمات السياسية في المنطقة العربية وتحديات التنمية وحقوق الإنسان والأمن والسلم في العالم. تم تخصيص وقت للمناقشات والأسئلة والأجوبة لضمان تفاعل الطلاب ومشاركتهم الفاعلة.

على مدى أيام الورشة، قدم المشاركون تقارير وعروض تقديمية تلخص نتائج بحثهم وتوصياتهم. كانت هذه التوصيات تشمل تعزيز التعاون بين الدول العربية، وتحسين الحقوق الإنسانية، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتعزيز الثقافة الديمقراطية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

بعد نهاية الورشة، قدمت الإدارة العامة لرعاية الشباب جوائز لأفضل الفرق المشاركة وأكثر الطلاب تميزًا في المناقشات. تعد هذه الورشة فرصة للشباب الجامعي لتطوير مهاراتهم القيادية والتفكير النقدي والعمل الجماعي، مما يسهم في بناء جيل قادر على التأثير والمساهمة في صنع القرارات.

تحظى هذه الفعاليات بدعم كبير من الأساتذة الجامعيين والمدربين المهرة في مجال العلاقات الدولية والسياسة. وتسمح هذه الورش العملية للطلاب بالمشاركة في تحاكي الأدوار لأعضاء الدول العربية المختلفة وتجسيد أحداث وقرارات جامعة الدول العربية الحقيقية.

يهدف هذا النموذج المحاكاة إلى تعزيز التفاهم بين الطلاب حول القضايا السياسية الراهنة وتطبيق مهارات التواصل والحوار على أرض الواقع. كما يساهم في تعزيز الوعي السياسي والتفكير النقدي لدى الطلاب وتطوير قدراتهم في اتخاذ القرارات المدروسة.

تم تنظيم هذه الفعاليات في قاعة بهو الرواد تحت حمام السباحة بجامعة أسيوط، وتمت إقامتها بحضور وتعليمات من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب.

بإشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، تم الترتيب والإعداد لهذه الفعاليات التي تضمنت العديد من الجلسات النقاشية والورش العملية.

تناولت هذه الفعاليات مواضيع مثل الأزمات السياسية الحالية في المنطقة العربية، والصراعات الدولية، وحقوق الإنسان والديمقراطية. وتم توفير فرصة للطلاب لتجربة العمل الجماعي وتحليل المشكلات وإيجاد حلول لها، كما تعزز المنافسة والقدرة على التفكير الإستراتيجي واتخاذ القرارات.

تعتبر محاكاة "جامعة الدول العربية" فرصة فريدة للطلاب للتعلم من خلال التجربة العملية. ومن خلال هذه المبادرة، تعزز جامعة أسيوط التواصل والحوار بين الطلاب وتعطيهم فرصة لأخذ دور قادة الدول العربية والمشاركة في صنع القرار.

من المتوقع أن تستمر فعاليات ورش عمل نموذج محاكاة "جامعة الدول العربية" لعدة أيام، وذلك حتى يتمكن الطلاب من استكشاف وتطوير قدراتهم السياسية والتواصلية. ومن المؤمل أن يتم تنظيم المزيد من هذه الفعاليات في المستقبل لتعزيز التثقيف السياسي بين الطلاب وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمع العربي.

جانب من نموذج المحاكاة

جانب من نموذج المحاكاة

جانب من نموذج المحاكاة

جانب من نموذج المحاكاة

جانب من نموذج المحاكاة

جانب من نموذج المحاكاة

جانب من نموذج المحاكاة

جانب من نموذج المحاكاة

جانب من نموذج المحاكاة