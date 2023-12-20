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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برشلونة يتعادل مع ألميريا في الشوط الأول

برشلونة وألميريا
برشلونة وألميريا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة برشلونة وألميريا بهدف لكل فريق والمقامة الآن على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي حساب الجولة 18 من الدوري الإسباني.

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تشكيل برشلونة أمام ألميريا .. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

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بدأ برشلونة المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمي: إينياكي بينا. 

الدفاع: كانسيلو، بالدي، أراوخو وكريستنسن. 

الوسط: سيرجي روبرتو، فيرمين وجوندوجان.

الهجوم: جواو فيليكس، ليفاندوفسكي ورافينيا. 

افتتح برشلونة التسجيل في المباراة بالدقيقة 33 عن طريق النجم رافينيا، ثم تمكن فريق ألميريا من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب ليو بابتيستاو.

برشلونة يضع عينه على موهبة البرازيل الواعدة

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعب وسط جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، وبدأ ديكو أولى الخطوات للتعاقد مع صفقة جديدة.

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن ديكو المدير الرياضي لـ نادي برشلونة وجه بوصلته نحو أندريه لاعب وسط فلومينينسي البرازيلي ويعمل على التعاقد معه في الشتاء.

وتابعت التقارير، أن أندريه كان على بُعد خطوة واحدة من التعاقد مع نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان أندريه قاد فريقه فلومينينسي لحصد  بطولة كوبا ليبرتادوريس، بالإضافة لـ قيادة فريقه للفوز على الأهلي المصري في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، بنتيجة هدفين نظيفين.

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