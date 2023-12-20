تشكيل برشلونة أمام ألميريا .. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

أعلن المدير الفني تشافي هيرنانديز تشكيل فرق برشلونة الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد ألميريا والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي حساب الجولة 18 من الدوري الإسباني.

وجاءت تشكيلة برشلونة للمباراة كالأتي:

حارس المرمي: إينياكي بينا.

الدفاع: كانسيلو، بالدي، أراوخو وكريستنسن.

الوسط: سيرجي روبرتو، فيرمين وجوندوجان.

الهجوم: جواو فيليكس، ليفاندوفسكي ورافينيا.

برشلونة يضع عينه على موهبة البرازيل الواعدة

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعب وسط جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، وبدأ ديكو أولى الخطوات للتعاقد مع صفقة جديدة.

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن ديكو المدير الرياضي لـ نادي برشلونة وجه بوصلته نحو أندريه لاعب وسط فلومينينسي البرازيلي ويعمل على التعاقد معه في الشتاء.

وتابعت التقارير، أن أندريه كان على بُعد خطوة واحدة من التعاقد مع نادي ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان أندريه قاد فريقه فلومينينسي لحصد بطولة كوبا ليبرتادوريس، بالإضافة لـ قيادة فريقه للفوز على الأهلي المصري في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، بنتيجة هدفين نظيفين.