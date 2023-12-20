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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس العراقي يهنئ السيسي هاتفيًا بتوليه فترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسى ونظيره
الرئيس السيسى ونظيره العراقى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيًا من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الذي هنأ الرئيس السيسي على إعادة انتخابه رئيسًا لمصر، مؤكدًا حرص العراق على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي توجه بالشكر للرئيس العراقي، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا مواصلة مصر العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع العراق الشقيق في كافة المجالات، بما يعكس العلاقة الخاصة بين البلدين.

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