الرئيس العراقي يهنئ السيسي هاتفيًا بتوليه فترة رئاسية جديدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيًا من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، الذي هنأ الرئيس السيسي على إعادة انتخابه رئيسًا لمصر، مؤكدًا حرص العراق على تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي توجه بالشكر للرئيس العراقي، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا مواصلة مصر العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع العراق الشقيق في كافة المجالات، بما يعكس العلاقة الخاصة بين البلدين.