مرموش يقود تشكيل آينتراخت أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري

كشف دينو توبمولر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن تشكيل اللاعبين للمواجهة المرتقبة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الألماني 2023\2024.

تشكيل آينتراخت أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بالدوري

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: توتا، روبن كوخ، وليان باتشو.

وسط الملعب: أنسجار كناوف، هوجو لارسن، ماريو جوتزه، إلياس سخيري.

وسط الملعب الهجومي: فارس شعيبي، إيريك إبيمبا.

الهجوم: عمر مرموش.

وكان عمر مرموش غاب عن مباراة فريقه في الدوري الأوروبي أمام فريق أبريدن التي تعرض خلالها فرانكفورت للخسارة، للشعور بالبرد، قبل أن يغيب مجددًا أمام باير ليفركوزن في الدوري بسبب الإيقاف.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت قبل مباراة اليوم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، بعد خوض 15 مباراة حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 وتعرض للهزيمة في 4 مباريات فقط.