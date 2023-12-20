"طب أسنان" بأسيوط تنظم قافلة طبية بمركز طب مبارك بالأربعين

نظمت كلية طب الأسنان جامعة أسيوط، قافلة طبية في مركز طب مبارك بالاربعين التابع للإدارة الصحية غرب اسيوط، تحت رعاية رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي ووكيل وزارة الصحة بأسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ.

أكدت الدكتورة صفاء تهامي عميد كلية طب الأسنان جامعة أسيوط بأن الهدف الرئيسي من هذه القافلة الطبية هو تقديم الرعاية الصحية الفموية لسكان منطقة الاربعين وتعزيز الوعي الصحي بأهمية العناية بالأسنان وصحة الفم. تم قبول المرضى من جميع الأعمار وتم توفير خدمات مجانية لهم.

وأشارت الدكتورة صفاء بأن هذه القافلة الطبية تعتبر جزءًا من الحملة القومية 100 يوم صحة، حيث تهدف الحملة إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الطبية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المثمر بين كلية طب الأسنان جامعة أسيوط ومديرية الصحة بأسيوط، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الجامعة والمجتمع المحلي وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين

وأوضحت الدكتورة صفاء بأنه شارك أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كلية طب الأسنان جامعة أسيوط في القافلة الطبية، حيث يقدمون الخدمات العلاجية والاستشارات الصحية للمرضى. يعمل الفريق الطبي على تشخيص ومعالجة مشاكل الأسنان واللثة بطرق متقدمة وفقًا لأحدث التقنيات والإرشادات العلمية. تُعد هذه الخدمات مجانية للمرضى، مما يساهم في توفير الرعاية الصحية للفئات الأشد حاجة في المجتمع وكما قدم الفريق خدمات الكشف وتلقى الفريق استحسانًا كبيرًا من سكان منطقة الاربعين، حيث تمكنوا من تقديم الرعاية الصحية المهنية والشاملة للمرضى. كما تم توعية الناس بأهمية العناية اليومية بالأسنان والفم وتم تقديم نصائح للحفاظ على صحة الفم والأسنان.

الدكتورة صفاء تهامي عميد كلية طب الأسنان جامعة أسيوط

وأثني المواطنون بجهود القافلة الطبية وتحقيقها المزيد من التوعية بصحة الأسنان في المجتمع. وقد تم تحديد مواعيد مستقبلية لعقد قوافل طبية أخرى لتقديم الدعم الطبي والعلاج لسكان المناطق الأخرى في أسيوط.

وأعربت الدكتورة عميد كلية طب الأسنان جامعة أسيوط بأن الكلية ستستمر في توفير القوافل الطبية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتحسين حالة الصحة الفموية للمجتمع. وتعكس هذه المبادرة التزام الكلية في تعزيز الرعاية الصحية وتعليم الوعي الصحي، وتساهم في خدمة المجتمع ورفع مستوى الصحة لدى الأفراد.

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية

جانب من القافلة الطبية