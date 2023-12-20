كلام_X_الرياضة

الأربعاء 20/ديسمبر/2023 - 08:43 م 12/20/2023 8:43:36 PM

صرحت وسائل إعلامية عديدة بأن النادى الأهلى يرفض دخول التاريخ! بسبب هزيمته من فريق فلومينينسى البرازيلي، مع أن الأهلى هو من قهر اتحاد جدة فى عقر داره بثلاثية مقابل هدف واحد وصعد لنصف نهائى مونديال الأندية ليقابل فريق برازيلى امتلأت سماء مونديال الأندية من حوله بالإشاعات المغرضة بغرض تضليل الناس من حولهم! ومنها أنه فريق من كبار السن وسوف يتساقط لاعبيه من الأعياء أثناء المباراة! وللأسف دخلت هذه الخدعة على بعثة الأهلى وصدقوا هذه الإشاعة وغيرها، فاختار كولر ذات التشكيل الذى لعب مباراة اتحاد جدة! ومع أن الأهلى بدأ المباراة بشكل مبهر بعدما استحوذ على الكرة وهدد مرمى البرازيليين لمدة شوط كامل، إلا أن معدل انخفاض اللياقة البدنية لدى المصريين كان سريعًا ومع بداية الشوط الثانى وخاصة من لاعبى خط الوسط! وكان على كولر التبكير بتغييرهم بدلًا من الذى تم بتبديل خط الهجوم بالكامل مع حاجة الفريق الملحة لإحراز هدف للتعادل.. مما أثار دهشة جميع النقاد والمحللين!

أما عن الحكم البولندى فقد كانت هناك بعض الحالات الجدلية فى المباراة أهمها احتساب ركلة جزاء مارسيلو المشكوك فيها، وكذلك عدم احتساب ركلة جزاء للأهلى فى دفع واضح لمحمود عبد المنعم كهربا! ومع معاندة التوفيق والحكم لبطل إفريقيا فنتج عنها الهزيمة غير المتوقعة، ومع هذا مازالت آمال نادى القرن فى فرصة من ذهب لتحقيق الميدالية البرونزية الرابعة، أمام منافسه أوراوا اليابانى.

ويعتبر النادى الأهلى هو الفريق الأكثر مشاركة فى تاريخ كأس العالم للأندية ويشارك للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، وفى هذه النسخة الـ20 من البطولة التى تقام لأول مرة فى المملكة السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى، وشارك الأهلى بواقع 24 مباراة وفاز بالميدالية البرونزية 3 مرات والرابعة فى الطريق بإذن الله، بخلاف إحدى عشر بطولة أبطال أفريقية، ذلك مع بطولات عديدة أخرى خلاف البطولات المحلية التى تفوق المائة والتى سبق تحقيقها.. وبهذا تصبح مقولة أن الأهلى يرفض دخول التاريخ مقولة باطلة! وغير حقيقية، فالنادى الأهلى الكبير منذ زمن فى التاريخ، والآن هو من يصنع التاريخ ويكتبه.

أخيرًا.. كل التمنيات الطيبة للنادى الأهلى بالتوفيق والحصول على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للأندية، ويعتبر المركز الثالث مركزًا كبيرًا وعظيمًا لفريق عظيم حقيقى.

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