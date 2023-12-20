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اقرأ غدًا بالوفد.. فشل المفاوضات حول السد الإثيوبي
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الدولار في البنوك المصرية قبل اجتماع البنك المركزي

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن سعر الدولار في البنوك المصرية قبل اجتماع البنك المركزي.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، استقرارا داخل البنوك العاملة في مصر، ليحافظ سعر الدولار على مؤشرات البيع والشراء التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي، وسط ترقب الخبراء اجتماع البنك المركزي المقرر عقده غدا الخميس 21 ديسمبر لحسم مصير سعر الفائدة المصرية.

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أسعار صرف الدولار في منتصف التعاملات

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الدولار يواصل الارتفاع رغم توقعات خفض الفائدة

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

30.75 للشراء 30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

 30.75 للشراء 30.85 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك أبوظبى الإسلامى

 30.90 للشراء 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

30.85 للشراء و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك العربى الأفريقى الدولى

30.85 للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

 

30.85 للشراء و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطنى

24 للشراء و24.1 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري

30.85 للشراء و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 للشراء و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 للشراء و30.95 للبيع.

الجريدة الورقية