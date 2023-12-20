بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن سعر الدولار في البنوك المصرية قبل اجتماع البنك المركزي.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، استقرارا داخل البنوك العاملة في مصر، ليحافظ سعر الدولار على مؤشرات البيع والشراء التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي، وسط ترقب الخبراء اجتماع البنك المركزي المقرر عقده غدا الخميس 21 ديسمبر لحسم مصير سعر الفائدة المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

30.75 للشراء 30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 للشراء 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبى الإسلامى

30.90 للشراء 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

30.85 للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك العربى الأفريقى الدولى

30.85 للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

30.85 للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطنى

24 للشراء و24.1 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري

30.85 للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 للشراء و30.95 للبيع.