الدولار يواصل الارتفاع رغم توقعات خفض الفائدة

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبيه الاخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-12-2023، بينما يدرس المتعاملون احتمالات أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قريبا خفض أسعار الفائدة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي يراهن المستثمرون على فرصة نسبتها 69 بالمئة لحدوث التخفيض خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالي في مارس، يليه احتمال بنسبة 63.3 بالمئة لخفض آخر في مايو.

وقال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الثلاثاء، إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين في النصف الثاني من العام المقبل، لكنه أضاف أنه ليس هناك "ضرورة ملحة" الآن.

كما قال توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أمس إن أداء الاقتصاد هو ما سيحدد ما إن كان البنك المركزي قادرا على تحقيق توقعات خفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.13 بالمئة إلى 102.25 بعد تراجعه بأكثر من 0.3 بالمئة أمس، وكان قد لامس أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 101.76 الأسبوع الماضي.

وتراجع اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.0958 دولار بينما بلغ الجنيه الإسترليني 1.2715 دولار في أحدث تداول.

وتماسك الين عند مستوى 143.73 مقابل الدولار بعد انخفاضه إلى 144.95 في اليوم السابق.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية مقابل الدولار الأميركي إلى 7.1359 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي في الغالب عند 0.6766 دولار، منخفضا قليلا عن أعلى مستوى جديد له في خمسة أشهر البالغ 0.6777 دولار.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.6276 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 20 يوليو تموز عند 0.6282 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.6 بالمئة إلى 42922.00 دولار.

العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 33.56 للشراء، و 33.77 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.87 جنيه للشراء، 39.21 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.43 جنيه للشراء، 35.65 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.94 جنيه للشراء، و23.05 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.50 جنيه للشراء، و4.53 جنيه للبيع، والكرون السويدي 3 جنيه للشراء، 3.02 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.21 للشراء، 21.68 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.30 جنيه للشراء، 4.32 جنيه للبيع.