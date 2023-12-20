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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الزمالك يعلق على التعادل أمام ساجرادا

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك

أبدى معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك الأول لكرة القدم رضاه عن النتيجة التي خرج بها الفريق من مواجهة ساجرادا الأنجولي اليوم في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة الزمالك و ساجرادا ، التي جمعتهما اليوم علي استاد 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الـرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

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الزمالك وساجرادا.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

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هيثم فاورق يحذر معتمد جمال من تعثر الزمالك أمام ساجرادا

وحصل الزمالك على نقطة ثمينة من خارج الديار منحته بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور بع النهائي من كأس الكونفدرالية بعد وصوله للنقطة العاشرة وتصدره لترتيب المجموعة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

تصريحات معتمد جمال بعد المباراة :

وقال معتمد جمال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كان لدينا هدفا منذ بداية مباراة ساجرادا وهو أننا إذا لم نفز لا نخسر، والحمد لله على النتيجة".

وأضاف مدرب الزمالك أن الفريق أهدر أكثر من فرصة على مرمى الفريق الأنجولي كانت كفيلة بحسم النقاط الثلاثة، إلا أنه راض عن النتيجة والأداء مشددًا أن اللاعبين حققوا الهدف المطلوب.

واختتم: " علينا غلق صفحة المباراة التفكير في المرحلة المقلبة، وأشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني على الجهد المبذول في الفترة الأخيرة ".

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