هيثم فاورق يحذر معتمد جمال من تعثر الزمالك أمام ساجرادا

حرص هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق على توجيه رسالة إلى معتمد جمال المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، قبل لحظات من انطلاق مباراة الفارس الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي والجارية حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق العلامة الكاملة في الـ3 مباريات الأولى، كما سجل لاعبوه 6 أهداف ولم يستقبل أبناء القلعة البيضاء أي أهداف.

بينما يتواجد فريق ساجرادا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط حصدها من فوز وحيد على سوار الغيني، بينما تلقى هزيمتين أمام أبو سليم الليبي والزمالك، وأحرز هدفين واستقبل مثلهما.

تصريحات هيثم فاروق

وقال هيثم فاروق في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" قبل انطلاق المباراة: "الزمالك عادت له هيبته الإفريقية، لكن مع الأخذ في الاعتبار بأنه يواجه فرق من تصنيف أقل".

وأضاف: "سجل الزمالك مع الأندية الأنجولية مميز للغاية حيث لعب 16 مباراة لم يخسر أي لقاء، وفاز بـ6 وتعادل في 10 مواجهات".

وواصل: "الزمالك خسر في الدوري أمام المصري، وتأثير تلك الخسارة سيكون إيجابيًا في مباراة اليوم، لأن الهزيمة تسبب التركيز الزائد لأن الجمهور حزين من تلك الخسارة".

واختتم هيثم فاروق: "الأزمة أن بعض اللاعبين يعطوك انطباعًا خاطئًا من خلال التدريبات، ولذلك أقول لمعتمد جمال المدير الفني اعتمد على اللاعب الذي يمتلك الخبرة والجاهزية، لأن جمهور الزمالك فاض به الكيل ولن يتحمل أي تعثر آخر".

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