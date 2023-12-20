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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزيرة الخارجية الإندونيسية: نبحث بشكل ثنائي مع الجزائر للدفاع عن القضية الفلسطينية

وزيرة الخارجية الإندونيسية
وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي

أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، أنها تحدثت بشكل معمق مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن كيفية العمل بشكل ثنائي للدفاع عن القضايا العادلة والإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلت به عقب استقبالها، اليوم الأربعاء، من قبل الرئيس الجزائري اليوم بمقر الرئاسة الجزائرية بالجزائر العاصمة.

ووصفت وزيرة الخارجية الإندونيسية العلاقات الإندونيسية-الجزائرية بالـ"قوية جدًا" على المستوى السياسي، مشيرة إلى ضرورة العمل أكثر لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي من خلال رفع المبادلات التجارية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.

كما أكدت سعي بلادها إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.

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