اقتراب موسم حصاد البصل وتوقعات بانخفاض أسعاره في الأسواق

شهد سعر البصل انخفاضًا كبيرًا خلال اليوم، حيث انخفض سعر الكيلو إلى 20 جنيهًا مقابل 50 جنيهًا قبل التراجع، ويرجع ذلك إلى زيادة المعروض من البصل بالأسواق بعد طرحه بمنافذ وزارة التموين، وقرب موسم حصاد المحصول، ووقف التصدير.

انخفاض الأسعار

وتوقعت وزارة الزراعة أن يستمر انخفاض الأسعار حتى يصل إلى 12 جنيهًا خلال أسبوعين. كما أكدت الوزارة أنها تواجه محتكري البصل بإجراءات صارمة وقانونية، وأن هناك فائضًا من المحصول، لكن جشع التجار وراء الأزمة.

وأقترب موسم حصاد البصل، والذي من المتوقع أن يبدأ في منتصف يناير الجاري. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار البصل بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يصل سعر الكيلو إلى 12 جنيهًا خلال أسبوعين.

وأوضح المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك عدة عوامل تسهم في انخفاض أسعار البصل، منها:

- قرب موسم حصاد المحصول، والذي سيؤدي إلى زيادة المعروض من البصل في الأسواق.

- وقف تصدير البصل، والذي كان يسهم في رفع الأسعار.

- الحملات الرقابية التي شنتها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الرقابية، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من البصل المخزن بهدف الاحتكار.

وأضاف عطا أن الوزارة تواجه محتكري البصل بإجراءات صارمة وقانونية، وأن هناك فائضًا من المحصول، لكن جشع التجار وراء الأزمة.