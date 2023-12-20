قصة ابني آدم في القرآن الكريم

ورد ذكر ابني آدم في القرآن الكريم في سورة المائدة، الآيات 27-31، ولكن لم يرد ذكر اسم قابيل وهابيل.

"وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَإِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) فَلَمَّا قَتَلَهُ قَالَ إِنَّا بُرِئُوا مِنْكَ إِنَّا نَارُ اللّهِ مُحْرِقَةٌ (29) يَا ابْنَ آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكَ رُسُلِي بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ تَكْفُرْ بِهِمْ فَإِنَّا مُعَذِّبُونَ كَثِيرًا (30) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (31).

قربانً

يخبر الله تعالى في هذه الآيات أن ابني آدم قد قدما قربانًا، فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فغضب الأخ الذي لم يتقبل قربانه، وقتل أخاه.

لم يذكر الله تعالى اسمي ابني آدم في هذه الآيات، ولكن ورد عن بعض المفسرين أن اسمهما هابيل وقابيل.

ويقول الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يوجد دليل في القرآن الكريم أو السنة النبوية، على اسم ابني آدم، وأنه لا يوجد آية قرآنية أو حديث شريف يقول هذا هابيل مقتول، أو هذا قابيل قاتل.

ويضيف الجندي أن اسم قابيل وهابيل جاء من الكتب القديمة، أو القصاص، وغيرهم، والقرآن الكريم كان يحدث بنى إسرائيل، فقد يكونوا هم من نسل قابيل أو هابيل، فلا أحد يعرف اسمهما.

ويرى الجندي أن الله تعالى لم يذكر اسمي ابني آدم في القرآن الكريم، حتى يكون الدرس والعظة للجميع، وإن كان الخطاب موجها لبنى إسرائيل.