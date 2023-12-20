غيابات برشلونة صداع في رأس تشافي قبل مواجهة ألميريا بالدوري الإسباني

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، خدمات 6 عناصر هامة من صفوف الفريق، خلال مواجهة اليوم أمام نظيره فريق ألميريا، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

غيابات برشلونة

ويغيب عن قائمة الفريق الكتالوني، لمباراة الليلة اللاعبين: بيدري، الحارس تير شتيجن، جافي، إينييجو مارتينيز وماركوس ألونسو، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى فرينكي دي يونج بسبب الإيقاف.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع نتائج برشلونة تحت القيادة الفنية لـ تشافي هيرنانديز، بعدما تعثر مجددا في مسابقة الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة مع فالنسيا بصعوبة، ليتعثر مجددا ويفشل في تحقيق الانتصار، ليحتل النادي الكتالوني المركز الثالث برصيد 35 نقطة خلف ريال مدريد بفارق 4 نقاط، و6 عن المتصدر.

قبل ذلك خسر برشلونة أمام أنتويرب البلجيكي لتكون ثاني هزيمة له في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر قبلها أمام شاختار الأوكراني رغم تأهله متصدرا وتعتبر المباراة أمام الفريق البلجيكي تحصيل حاصل إلا أن الأداء لم يكن بالشكل المطلوب.

وأصبح تشافي أكثر مدرب في تاريخ برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا يتعرض للهزائم بواقع 6 خسائر في 14 مباراة، بعد سقوطه أمام بايرن ميونخ 3 مرات، وتلقيه الخسارة أمام إنتر ميلان الإيطالي، وشاختار وأنتويرب.