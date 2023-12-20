جامعة أسيوط الأهلية تنظم رحلة إلى معالم الفيوم بمشاركة 100 طالب وطالبة

وحدة تنمية والتنشيط السياحي

نظمت وحدة التنمية والتنشيط السياحي بالإدارة العامة لرعاية الشباب فى جامعة أسيوط الأهلية رحلة إلى معالم محافظة الفيوم بمشاركة 100 طالب وطالبة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وقامت بإعداد وتنفيذ الرحلة هبة حجازي، مسؤولة التنشيط السياحي في جامعة أسيوط الأهلية.

أكدت هبة حجازي مسئول التنشيط السياحي بجامعة أسيوط بأن الرحلة تضمنت زيارة عدد من المعالم السياحية الشهيرة في محافظة الفيوم، والتعرف على تاريخها وثقافتها المتنوعة. بدأت الرحلة بزيارة موقع تل العمارنة الأثري، الذي يشتهر بآثاره الفرعونية والرومانية. تمكن الطلاب والطالبات من استكشاف تراث الحضارات القديمة واكتشاف الآثار الموجودة في الموقع.

وأشارت هبة بأن المشاركون توجهوا إلى محمية وادي الريان الطبيعية، التي تعتبر موطنًا للعديد من الأنواع النادرة من الحيوانات والنباتات. قضى الطلاب والطالبات وقتًا ممتعًا في استكشاف الحياة البرية في المحمية والتعرف على الجمال الطبيعي الذي توفره المنطقة.

وأضافت هبة بأن الرحلة تضمنت أيضا زيارة الواحات الفيوم، حيث استمتع المشاركون بتجربة ركوب الجمال واستكشاف الحقول الخضراء والمزارع المنتشرة في الواحات. قاموا بجولة حول الواحات وتعرفوا على ثقافة الأهالي المحليين وتقاليدهم العريقة.

وأوضحت هبة بأنه في ختام الرحلة، تم تنظيم نشاط ترفيهي للطلاب والطالبات في أحد شواطئ بحيرة كرنيس، حيث استمتعوا بوقتهم على الشاطئ وممارسة ألعاب الماء والترفيه البحري.

وأعربت مسئول التنشيط السياحي بجامعة أسيوط بأن هذه تهدف الرحلة إلى تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي للطلاب والطالبات، وتشجيعهم على استكشاف الجمال الطبيعي والثقافي لمحافظة الفيوم. وقد تم تنظيمها بنجاح بفضل جهود الوحدة التنموية والتنشيط السياحي في جامعة أسيوط الأهلية وبدعم سخي من الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة.

وأثنى الطلاب والطالبات على التنظيم الجيد للرحلة وتنوع الأنشطة التي تم تنظيمها، مؤكدين أنها كانت فرصة رائعة للاستمتاع بجمال الطبيعة واكتساب معرفة جديدة. كما عبّروا عن شكرهم وامتنانهم للدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على رعايته لهذه الرحلة ولهبة حجازي على جهودها في تنظيم الفعالية.

وأكدت هبة بأن هذه الرحلة تعتبر جزءًا من الجهود المبذولة من قبل وحدة تنمية والتنشيط السياحي بالجامعة لتعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب وتعزيز السياحة الداخلية في مصر. ومن المتوقع أن تستمر هذه الرحلات التثقيفية والترفيهية في المستقبل لتمتع الشباب بفرص أكبر لاكتشاف معالم بلادهم والتعرف على تراثها الثقافي الغني.

وأشارت هبة إلي أهمية تنشيط السياحة الداخلية في مصر، وذلك للاستفادة من الثروات السياحية الوفيرة التي تتمتع بها محافظة الفيوم. وتهدف الرحلة إلى تعزيز الوعي الثقافي والتراثي لدى الشباب، إضافة إلى تقديم فرصة لهم للاستمتاع بجمال الطبيعة والمعالم السياحية الرائعة في المحافظة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة

جانب من الرحلة