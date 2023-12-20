عاجل
عاجل.. حصاد عمليات المقاومة الفلسطينية في الـ 72 ساعة الأخيرة
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أكثر من 40 شهيدًا في قصف على "خان يونس" و"رفح" جنوب غزة

غزة
غزة

استشهد أكثر من 40 فلسطينيًا وأصيب عشرات آخرون، مساء الأربعاء، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح.

 

وقالت مصادر طبية إن 32 شهيدًا وصلوا إلى مُستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 أشخاص بينهم أطفال استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. 

 

وأضافت أن 10 أشخاص على الأقل استشهدوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في مُحيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى المذكور.

مواد متعلقة

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

السعودية تعرب عن تعازيها في ضحايا زلزال مقاطعة قانسو الصينية

الخارجية الروسية: موسكو توقع اتفاقية شراكة شاملة مع طهران قريبا

الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى تعزيز المراقبة والاستطلاع للتعامل مع تهديدات الشمال

الأسد: استقرار لبنان يساهم في استقرار سوريا

عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال يرفض الاعتراف بقرارات مجلس الأمن الدولي

وزير الدفاع السعودي يبحث مع كبرى الشركات الفرنسية فرص التعاون في الصناعات العسكرية

الصين تخصص 4.23 مليور دولار لترميم الطرق في المناطق المتضررة من الزلزال
الجريدة الورقية