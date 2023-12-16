أول تعليق من جيرارد على أنباء انتقال فرمينو إلى الاتفاق

علق ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق على الأنباء التي ترددت حول قدوم النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب الأهلي لصفوف فارس الدهناء خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وقال جيرارد ردًا على سؤال الصحفي عقب مباراة اليوم والتي خسرها الفريق بثنائية أمام التعاون: "لا يمكنني الحديث عن استقطاب لاعب مرتبط بنادي مثل فيرمينو وسنبحث عن أسماء محلية و أجنبية تفيدنا".

وأضاف مدرب الاتفاق: "سنقيم معسكرًا لمدة أسبوعين ويتضمن تدريبات صباحية ومسائية ومباريات ودية ونسعى للظهور بشكل أفضل بعد التوقف القادم".

الاتفاق يسقط أمام التعاون بثنائية :

وسقط فريق الاتفاق في فخ الهزيمة على يد التعاون بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في ختام منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أشرف المهديوي هدف التقدم لفريق التعاون من ضربة جزاء في الدقيقة 41 من الشوط الأول، ثم أضاف ماتيوس دوس سانتوس الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار يرفع فريق التعاون رصيده إلى النقطة 34 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

بينما زادت معاناة فريق الاتفاق وواصل مسلسل إهدار النقاط للمباراة السادسة على التوالي، ليبقى في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها من 6 انتصارات و6 تعادلات بينما تعرض للهزيمة في 5 لقاءات.