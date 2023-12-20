عاجل
تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة ساجرادا.. ثنائي في الهجوم
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قائد الحوثيين: العار والخزي للدول الداعمة لإسرائيل

زعيم الحوثيين
زعيم الحوثيين

قال زعيم جماعة الحوثيين قائد جماعة الحوثيين عبدالملك بدرالدين، إنه طالب من الدول الفاصلة بين اليمن وبين فلسطين فتح المعابر لمرور المجاهدين لفلسطين، مؤكدا أن شعبه تحرك عسكريا في البحر الأحمر، وخليج عدن وبحر العرب لمنع تحرك سفن "إسرائيل".

 

وأضاف أن الموقف من دعم فلسطين موحد وعليه إجماع شعبيا وسياسيا في بلدنا، وهناك بعض الدول تحاول منع الصواريخ والطائرات المسيرة من الوصول للعدو "الإسرائيلي" .

ولفت قائد الحوثيين، إلى أنهم لم يستهدفوا أي دولة أخرى، وصبروا على اعتراض دول لصواريخنا ومنعها من الوصول للعدو، نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية للتغلب على أي عقبات تواجه عملياتنا.

وأوضح: "أنه العار والخزي لكل البلدان التي تقف مع العدو الصهيوني وتدعمه".

 

مواد متعلقة

قائد الحوثيين: أمريكا الخاسرة تطلق صاروخا بملايين على طائرة بألف دولار

عاجل.. القسام تفخخ نفق شرق خانيونس وتفجره بالقوات

محمد الضيف شبح يرعب إسرائيل ويؤرق نتنياهو

القسام تسخر من الاحتلال بـ محمد الضيف "مسؤول وحدة الظل"

الري: مشروعات الموارد المائية لها أهمية في تحقيق التنمية المستدامة

عاجل.. رسالة من أسرى إسرائليين لنتنياهو: أنتم تريدونا أن نعود كجثث

جنود الاحتلال المصابون يرفضون زيارة بنيامين نتنياهو

إلغاء الجمعية العمومية المقرر عقدها غدا بنقابة المحامين بقرار قضائي
الجريدة الورقية