قائد الحوثيين: العار والخزي للدول الداعمة لإسرائيل

قال زعيم جماعة الحوثيين قائد جماعة الحوثيين عبدالملك بدرالدين، إنه طالب من الدول الفاصلة بين اليمن وبين فلسطين فتح المعابر لمرور المجاهدين لفلسطين، مؤكدا أن شعبه تحرك عسكريا في البحر الأحمر، وخليج عدن وبحر العرب لمنع تحرك سفن "إسرائيل".

وأضاف أن الموقف من دعم فلسطين موحد وعليه إجماع شعبيا وسياسيا في بلدنا، وهناك بعض الدول تحاول منع الصواريخ والطائرات المسيرة من الوصول للعدو "الإسرائيلي" .



ولفت قائد الحوثيين، إلى أنهم لم يستهدفوا أي دولة أخرى، وصبروا على اعتراض دول لصواريخنا ومنعها من الوصول للعدو، نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية للتغلب على أي عقبات تواجه عملياتنا.



وأوضح: "أنه العار والخزي لكل البلدان التي تقف مع العدو الصهيوني وتدعمه".