رئيس البرنامج القومي لتطوير الأرز يفوز بالجائزة السنوية للأمن الغذائي العربي 2022

فاز الدكتور حمدي الموافي، رئيس البرنامج القومي لتطوير الأرز الهجين بوزارة الزراعة، بالمركز الأول في الجائزة السنوية للأمن الغذائي العربي لعام 2022، والتي ينظمها اتحاد مجالس البحث العلمي العربية ورئيس المركز القومي للبحوث الزراعية.

إنتاج الأرز الهجين

حصل الدكتور الموافي على الجائزة عن بحثه بعنوان "المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين و الأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه و التغيرات المناخية".

وقد ركز البحث على تطوير أصناف وأصناف هجينة من الأرز تتميز بقدرتها على تحمل ظروف الجفاف وتغير المناخ.

أثبت البحث نجاحه في تطوير أصناف وأصناف هجينة من الأرز تتميز بمقاومة عالية للجفاف وتغير المناخ. وقد أظهرت هذه الأصناف والسلالات إنتاجية أعلى من الأصناف التقليدية، كما أنها أكثر مقاومة للأمراض والآفات.

الأهمية:

تتمثل أهمية هذا البحث في أنه يساهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي في ظل ظروف الجفاف وتغير المناخ. كما أنه يدعم جهود التنمية الزراعية في المنطقة.

يعد فوز الدكتور الموافي بالجائزة السنوية للأمن الغذائي العربي إنجازًا كبيرًا يعكس جهوده المخلصة في مجال البحث العلمي الزراعي. كما أنه يُعد حافزًا للشباب العربي للاهتمام بالبحث العلمي وتطوير الزراعة في المنطقة.