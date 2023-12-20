في عيد ميلاده| محمد فؤاد تميز بكليباته ورد صادم على مقارنته بعمرو دياب

يوافق اليوم عيد ميلاد المطرب محمد فؤاد، ليتم عمر 62 عام، ويعد أحد أبرز مطربي فترة الثمانينيات والتسعينيات، وتميز بصوته الحنون، وكان من أشهر أغانيه: أنا لو حبيبك، طمني عليك، فاكرك يا ناسيني، حبيبي يا، الحب الحقيقي، ساعات بشتاق، لو، ماتيجي نعمل كدا.

محمد فؤاد يوعد جمهوره بـ 70 أغنية جديدة

حرص النجم محمد فؤاد الخروج لجمهوره مرة آخرى، مما ظهر في لقائات تليفزيونية ليرد على بعض التساؤلات من الجمهوره المشتاق لأغانية وطلته على المسرح، وكان من أبرز التساؤلات هو سبب اختفائه الأعوام السابقة، ليجيب: " باختصار شديد عودا حميدا، وأنا لم أكن متوقفًا عن العمل لكن توقف بيني وبين الجمهور وكذلك لم أكن متفاعلًا على الساحة الغنائية، والفترة المقبلة سيكون هناك أغانٍ جيدة وأحسن من "كامننا" ولدي نحو 70 أغنية".

محمد فؤاد

محمد فؤاد يرد على مقارنته بـ عمرو دياب

ورد "فؤش" عن المقارنات المستمرة بينه وبين الهضبة عمرو دياب، قائلًا:"عمرو دياب مكمل وواقف على رجله وفخر لينا كلنا، وأدعو له دوما بالنجاح وبالصحة، وسعيد به وبنجاحاته الفنية، لكن الأمر الطبيعي هو رجوعي على الساحة وأن يكون محمد فؤاد موجودا أيضا، وبشكل عام أنا لا أنافس عمرو دياب، ولا أحدا من الزملاء، ويجب علينا جميعا أن نتنافس على تقديم فن هادف وجيد يليق بالمستمع العربي، ولا نتنافس شخصيا".

وتحدث محمد فؤاد عن عمر كمال، بعد غنائهما سويًا على المسرح في إحدى الحفلات، مؤكدًا أنه لم يحتضنه، موضحًا: "لم أحتضنه ولا مرة، هو طلع يسلم عليا وأنا بغني على المسرح، لكن أنا لم أقدمه فنيًا، وهو من الفانز بتوعي".

إنطلاقة محمد فؤاد

قدم محمد فؤاد أول ألبوم منفصل له، عام 1983م، وهو "في السكة" والذي نجح لأنه لون غنائي مختلف ومتميز، لينطلق بعدها في سماء عالم الغناء.

وبدأ مسيرته في تقديم عدد من الألبومات الغنائية الناجحة على رأسها مشينا، حيران، الحب الحقيقي.

محمد فؤاد يحقق نجاحًا بارزًا في عالم الفيديو كليب

وتميز محمد فؤاد بأغاني الفيديو كليب، فكانت تحقق نجاحًا كبيرًا، ومن أبرز الكليبات التي لن ينساها جمهوره حتى الآن كليب أغنية الحب الحقيقي ودخلت الأغنية قلوب الأطفال بلا إستئذان والكبار أيضًا، بالإضافة إلى أغنية أنا لو حبيبك و ساعات بشتاق وغيرها من الأغنيات الناجحة.