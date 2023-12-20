رئيس جامعة أسيوط يلتقي وفداً ممثلاً عن شركة الوطنية لتصنيع البترول

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وفداً ممثلاً عن شركة أسيوط الوطنية؛ لتصنيع البترول (أنوبك) وتأتي هذا اللقاء في إطار التعاون المشترك بين الجامعات والشركات الرائدة في الصناعة والتكنولوجيا، حيث تسعى الجامعة وشركة أنوبك إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير المهارات الفنية للطلاب وتوظيفها في خدمة القطاع البترولي والصناعات المرتبطة به.

في لقاء جمع بين رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي ووفد من شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، تمت مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والشركة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

حضر الاجتماع المهندس محمد بدر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أنوبك، والمهندس صدام راتب مدير عام مساعد الشؤون الهندسية، والأستاذ عماد عبد العزيز مدير عام العلاقات العامة بالشركة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الفرص المتاحة لإقامة برامج تدريبية مشتركة لطلاب جامعة أسيوط في قطاع البترول والصناعة المرتبطة بها.

قد أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن استعداد الجامعة لتطوير وتقديم برامج تدريبية متخصصة للطلاب من خلال شراكات مع الشركات الوطنية المهمة مثل شركة أنوبك. ويرى المنشاوي أن هذه البرامج تساهم في تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل وتعزز فرص توظيفهم في هذا القطاع الحيوي.

وأعرب المهندس محمد بدر عن تقديره للجهود التي تبذلها جامعة أسيوط في تهيئة بيئة تعليمية ملائمة وتطوير برامج تعليمية تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأعرب عن استعداد شركة أنوبك لدعم هذه الجهود والمساهمة في توفير فرص تدريبية عالية الجودة للطلاب.

استهدف اللقاء؛ مناقشة سبل تعزيز التعاون المشتركة بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة القائمة؛ في مختلف مجالات التنمية بصعيد مصر، وذلك في إطار تنفيذ مبادئ التنمية الشاملة، والمستدامة، للدولة المصرية

المنشاوي: اللقاء يستهدف تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتنمية في صعيد مصر

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط حريصة على تعزيز كافة أوجه التعاون بينها، وبين المؤسسات، والهيئات، والشركات الرائدة، والإفادة من خبرات الجامعة العلمية، والبشرية؛ في دعم ، وتعزيز مجالات العمل المختلفة، سواء على الصعيد الخدمي ، أو التنموي، مؤكداً على أهمية الشراكة الوطيدة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الخدمية، والانتاجية، والتي ينعكس مردودها على خدمة استراتيجية الدولة؛ بما يحقق أهداف، ورؤية مصر 2030.

وأشاد أعضاء الوفد؛ بالمكانة العلمية المرموقة التي تحتلها جامعة أسيوط على مستوى الجامعات المصرية، وتخريجها للكثير من الكوادر البشرية المتميزة في مختلف التخصصات، و القادرة على إثراء الحركة العلمية، والصناعية لمجتمع الصعيد، وهو ما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية ، ومجتمعية؛ وفق أسس علمية، وبحثية سليمة

جدير بالذكر، أن اللقاء شهد؛ تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين؛ تقديراً للتعاون المشترك بينهما، وتوطيداً للمزيد من الشراكات المستقبلية.

من المتوقع أن يتم تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة في المستقبل القريب، وذلك بهدف تطوير قدرات الطلاب ومواكبتهم للتطورات الصناعية والتكنولوجية في قطاع البترول. ومن المتوقع أن يكون لهذه البرامج تأثير إيجابي على سوق العمل وتعزز فرص العمل للشباب المصري في هذا القطاع الحيوي.

جانب من اللقاء