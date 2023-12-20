وباء الكوليرا والجمرة الخبيثة يضرب البلاد زامبيا

سجلت زامبيا، التى تواجه بالفعل أسوأ وباء للجمرة الخبيثة منذ أكثر من عقد، حالات وفاة جديدة بسبب الكوليرا، وفقا لما ذكرته السلطات الصحية في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي اليوم الثلاثاء.

توفي أربعة أشخاص بسبب الكوليرا في العاصمة لوساكا خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا هذه العدوى إلى 64 في عموم البلاد منذ بداية العام.

ووفقا للمعهد الوطني للصحة العامة في زامبيا، فقد تم تسجيل 46 من هذه الوفيات في العاصمة، خلال الفترة نفسها.

وتشهد القارة عدوى إسهال حادة ناجمة عن امتصاص طعام أو ماء ملوث بالبكتيريا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت وزيرة الصحة سيلفيا ماسيبو، إن الحكومة توزع الكلور لتنقية المياه في المناطق المتضررة من الوباء ودعت السكان إلى احترام إجراءات النظافة الصارمة.

وتأتي هذه الوفيات الجديدة بعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية أن البلاد تواجه أسوأ تفشي لمرض الجمرة الخبيثة منذ عام 2011. ومنذ بداية العام؛ أودت الجمرة الخبيثة - أورانثراكس - بحياة أربعة أشخاص و700 حالة مشتبه بها في البلاد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

إن بكتيريا الجمرة الخبيثة Bacillus anthracis، التي تعيش لعقود من الزمن على شكل أبواغ في الأراضي التي دفنت فيها الحيوانات التي ماتت بسبب الجمرة الخبيثة أو كانت تحمل المرض في الماضي، قابلة للانتقال إلى المرض. الإنسان ويحتمل أن تكون قاتلة في أندر أشكالها.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 26 من الحالات المشتبه فيها في زامبيا جاءت من "استهلاك اللحوم المأخوذة من جثث ثلاثة أفراس النهر". وحذرت المنظمة من وجود خطر "كبير" لانتشار وباء الجمرة الخبيثة إلى الدول المجاورة، نظرا "للتنقلات المتكررة (عبر الحدود) للسكان والحيوانات".

والى جانب زامبيا، سجلت كينيا ومالاوي وأوغندا وزيمبابوي حالات إصابة بالجمرة الخبيثة هذا العام، مع إجمالي 20 حالة وفاة ونحو 1100 حالة مشتبه فيها.