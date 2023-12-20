الأسهم الأمريكية تواصل الصعود مع استمرار التفاؤل إزاء خفض أسعار الفائدة

واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها ومكاسبها أمس الثلاثاء في ظل استمرار أصداء سياسة التيسير النقدي التي اعتمدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي وتطلع المستثمرين إلى بيانات التضخم المهمة.

الأسهم الأمريكية

وعززت المكاسب واسعة النطاق جميع مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسية ودفعت مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الارتفاع قرب أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق والذي بلغه في يناير 2022. وأغق المؤشر دون نقطة مئوية واحدة من هذا المستوى.

وإذا أغلق المؤشر القياسي فوق هذا المستوى، فإن ذلك من شأنه أن يؤكد أنه كان يسير في اتجاه صعودي منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له في أكتوبر تشرين الأول 2022.

كما بلغ مؤشر داو جونز أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، بحسب الاسواق العربية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 27.88 نقطة أو بنسبة 0.59% ليغلق عند 4768.44 نقطة.

بينما ربح مؤشر ناسداك المجمع بواقع 97.86 نقطة أو بنسبة 0.66% ليغلق عند 15003.06 نقطة.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 250.03 نقطة أو بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 37557.98 نقطة مع نهاية التداول.

الأسهم اليابانية : "نيكاي" يرتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في أكثر من 5 أشهر، اليوم الأربعاء، مع تلاشي الحذر إزاء موقف بنك اليابان المركزي بشأن السياسة بعد عدم تقديمه أي تلميحات عن موعد التخلي عن سياسة سعر الفائدة السلبي.

وارتفع نيكاي 1.37% ليغلق عند 33675.94 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67% إلى 2349.38 نقطة

وأبقى بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير أمس الثلاثاء في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة لعلامة يونيكلو التجارية للملابس فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 3.92% مقدما أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

وقفز سهم شين إتسو كيميكال لتصنيع رقائق السيليكون فى الأسهم اليابانية 4.08%، وصعد سهم دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء 3.1%.

وارتفع قطاع الشحن فى الأسهم اليابانية بنسبة 3.16% ليصبح أكبر الرابحين بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.