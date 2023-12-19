مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على انخفاض

أقفل مؤشر أسواق الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، عند مستوى 1,914.19 بانخفاض قدره 0.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق , كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 729.07 بانخفاض قدره 0.61 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية لهذا، اليوم، مليونا و105 آلاف و872 سهما بقيمة إجمالية قدرها 516 ألفا و63 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.19%، عند مستوى 2424.89 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم الأردنية بنحو 4.7 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2800 صفقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق منخفضاً

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، عند مستوى 4571.35 نقطة منخفضًا 17.6 نقطة وبنسبة 0.38 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4588.92 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى أسواق بورصة مسقط "30" نحو 3 ملايين و777 ألفًا و343 ريالًا عُمانيًا منخفضةً بنسبة 32.6 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 5 ملايين و607 آلاف و285 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أنّ القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.040 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يُقارب 23.89 مليارَ ريالٍ عُماني.

مؤشر الأسهم القطرية تغلق تعاملاتها مرتفعًا

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، على ارتفاع بـ 214.99 نقطة، أي بنسبة 2.17 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و142.71 نقطة.

وتم خلال الجلسة فى الأسهم القطرية خلال، اليوم، تداول 205 ملايين و984 ألفا و862 سهما، بقيمة 719 مليونا و767 ألفا و47.410 ريالا، نتيجة تنفيذ 25165 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول فى الأسهم القطرية بنحو 589 مليارا و42 مليونا و790 ألفا و957.130 ريالا، مقابل 578 مليارا و321 مليونا و765 ألفا و14.730 ريالا، في الجلسة السابقة.