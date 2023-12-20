فعاليات كنيسة البابا أثناسيوس بدار السلام بمناسبة " كيهك"

تستعد كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس الرسولي بدار السلام التابعة لمطرانية الاقباط في المعادي، السبت المقبل، الفعاليات الروحية للأقباط الأرثوذكس بمناسبة "شهر كيهك" بالتزامن مع فترة صوم الميلاد المجيد، بدءًا من الساعة التاسعة مساءً.

فعاليات روحية بكنيسة العذراء

يترأس الفعاليات الآباء الكهنة واحبار الكنيسة ومن المقرر أن يتخلل اللقاء الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس ويستمر حتى الرابعة فجراً.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الاسبوع الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

ابرز أنشطة الأقباط الأرثوذكس



عاشت الكنائس القبطية في ربوع مصر، الفترة الماضية، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.