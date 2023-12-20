الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

البابا تواضروس يترأس الاجتماع العام بكنيسة الشهيدة دميانة بشبرا.. الليلة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، الاجتماع العام ويلقي العظة الروحية، بكنيسة  القديسين ابي سيفين والشهيد دميانة بمنطقة شبرا بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

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اجتماع البابا تواضروس بكهنة الرعاية فى الوجه البحرى

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كاروز الديار المصرية.. قصة مؤسس الكنيسة القبطية

لأبرز الأنشطة في الاجتماع العام 

ومن المقرر أن تقام الفعاليات حسب الترتيب المعتاد والذي يستهله خورس الشمامسة ثم تقام مراسم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية، ويتضمن فقرات وحوارية ثم تبدأ وكلمة العظة الروحية استكمالا لسلسة الطِلبات الأرثوذكسية بالقداسات حول مبادئ ومعاني تتم طِلبتها في القداس الإلهية.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية  ببدء صوم الميلاد المجيد منذ فترة، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في 7 يناير المقبل.

وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

مناسبات عاشتها الكنيسة القبطية 

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في  صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال  وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.

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