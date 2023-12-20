البابا تواضروس يترأس الاجتماع العام بكنيسة الشهيدة دميانة بشبرا.. الليلة

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، الاجتماع العام ويلقي العظة الروحية، بكنيسة القديسين ابي سيفين والشهيد دميانة بمنطقة شبرا بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

لأبرز الأنشطة في الاجتماع العام

ومن المقرر أن تقام الفعاليات حسب الترتيب المعتاد والذي يستهله خورس الشمامسة ثم تقام مراسم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية، ويتضمن فقرات وحوارية ثم تبدأ وكلمة العظة الروحية استكمالا لسلسة الطِلبات الأرثوذكسية بالقداسات حول مبادئ ومعاني تتم طِلبتها في القداس الإلهية.

احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد منذ فترة، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في 7 يناير المقبل.

وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على اقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقه بالعام الواحد.

مناسبات عاشتها الكنيسة القبطية

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات و الأحداث التي تعيد تذكير اجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلادي وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.