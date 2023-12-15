كنيسة مارجرجس بمنشية الصدر تستضيف فعاليات "كيهك"

تستضيف كنيسة الشهيد مارجرجس الروماني في منطقة منشية الصدر، غدًا السبت، فعاليات "تسبحة كيهك" بمناسبة نهضة الصوم المجيد، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.



كنيسة مارجرجس بمنشية الصدر

يشهد المراسم آباء الكنيسة التسبحة كما يتخلل الطقوس القبطية الأرثوذكسية القداس الإلهي الأول من الرابعة فجرًا حتى السادسة صباحًا.

تسبحة كيهك وصوم الميلاد المجيد

استهل الاقباط في ربوع الأرض خلال الفترة الماضية بنهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، بينما بدأت سهرة "كيهك" السبت الماضي.

أنشطة واحتفالات..شهدتها الكنائس المصرية

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.