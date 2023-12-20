ازهرالغربيةيعقد ورشة إعداد اختبارات الدمج التعليمي بالمعاهد الدامجة

عقدت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل إعداد اختبارات الدمج التعليمي بالمعاهد الأزهرية الدامجة، وذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد النشرتي، مديرعام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور محمد المطاهر، مدير التعليم الثانوي، الدكتورة سماح أبو بكر، منسق الدمج بالمنطقة، وموجهي العموم والموجهين الأوائل بالمنطقة، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بـالطلاب ذوي الهمم.

وأوضح الدكتور النشرتي، أن الهدف من هذه الورشة مناقشة إعداد اختبارات الدمج، والتيسيرات المختلفة المتاحة لطلاب الدمج بالمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى شرح مختلف الإعاقات المدمجة بالمعاهد، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم، بما يضمن حصولهم على تعليم جيد وعادل.

وحاضر في الورشة الأستاذ السيد الغنام، موجه أول العلوم، بمشاركة إدارة التدريب بالمنطقة.