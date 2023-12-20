الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى تعزيز المراقبة والاستطلاع للتعامل مع تهديدات الشمال

الرئيس الكوري الجنوبي
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك

دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الأربعاء، إلى تعزيز قدرات المراقبة والاستطلاع للتعامل مع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وقال يون، في تصريح خلال اجتماع للجنة الابتكار الدفاعي الرئاسية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب": "ستستمر استفزازات كوريا الشمالية وفقا لجدولها الزمني، لذلك يجب أن يكون لدينا دائما وضع الاستعداد الكامل".

وأضاف: "أطلب منكم مناقشة سبل تعزيز قدرات المراقبة والاستطلاع العسكرية بدرجة كبيرة، بهدف الاستعداد ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية"، مؤكدا ضرورة أن تتشارك بلاده مع الولايات المتحدة قدراتها في المراقبة والاستطلاع، وأن يتم استخدام نظام تبادل بيانات الإنذار الصاروخي فور إطلاقها بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لردع التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية على نحو فعال.

وعززت كوريا الجنوبية قدراتها في المراقبة والاستطلاع لمواجهة البرنامج النووي المتطور لكوريا الشمالية.

وفي أوائل الشهر الجاري، أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح أول قمر صناعي للتجسس إلى مداره من قاعدة "فاندنبرج" لقوة الفضاء في "كاليفورنيا"، قبل إجراء الإطلاق التجريبي الثالث بنجاح لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب.

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