الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأسد: استقرار لبنان يساهم في استقرار سوريا

الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن ما يهدد لبنان يهدد سوريا، وأن استقرار لبنان يساهم في استقرار سوريا أيضاً.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الأسد اليوم الأربعاء، أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي في لبنان برئاسة الأمين العام علي حجازي.

وشدد الأسد على أن الأحزاب تحمل مسئولية كبيرة في تمتين العلاقات بين الشعوب، إضافة لدورها في الدفاع عن القضايا الوطنية.

بدورهم، شدد أعضاء الوفد على العلاقة الأخوية التي تجمع سوريا ولبنان وضرورة تحصينها لما فيه مصلحة البلدين.

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