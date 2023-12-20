يانج أفريكانز يضرب ميدياما بثلاثية ويضغط على الأهلي

حقق فريق يانج أفريكانز التنزاني فوزًا كبيرًا على نظيره ميدياما الغاني بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

سجل ثلاثية يانج أفريكانز كلا من: زوزوا الهدف الأول في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، عن طريق تسديدة قوية على حود منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لحارس ميدياما.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق كينيدي موسوندا في الدقيقة 66 من كرة رأسية بعد تلقيه عرضية متقنة، وأحرز مدثر يحيى الهدف الثالث من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء فريق ميدياما.

وشهدت المباراة تلقى جوناثان سواه لاعب فريق ميدياما الإنذار الثاني له وتعرض للطرد من أرض الملعب، مما يعني غيابه عن لقاء الجولة الخامسة أمام الأهلي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد يانج أفريكانز للنقطة الخامسة خلف النادي الأهلي المتصدر بفارق الأهداف فيما ظل ميدياما عند النقطة الرابعة في المركز الأخير، ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2023.

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