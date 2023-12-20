الذهب يتراجع من أعلى مستوى وصل إليه

تراجعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف التعاملات ، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 25 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2975 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

تراجعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات ، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2975 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3400 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3116 جنيها.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2550 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1983 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1700 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1275 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 23800 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2037 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية الآن:

أسعار الذهب في السعودية

استقرت الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.09 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 243.53 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.24 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 182.65 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.06 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,574.63 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,578.3 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 267.88 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 639.27 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,266.36 ريال سعودي.