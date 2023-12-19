الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف التعاملات ، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 60 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2940 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

أسعار الذهب في مصر

 

قفزت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات ، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2940 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى  3360 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3080 جنيها. 

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2520 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1960 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1680 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1260 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 23520 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2030 دولارا للأوقية.

 

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 19-12-2023

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 - 12 - 2023 في سوق الصاغة

 

أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

استقرت الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 213.09 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 243.53 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 223.24  ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 182.65  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.06 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,574.63 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,578.3  ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 267.88 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 639.27 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,266.36 ريال سعودي.

 

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