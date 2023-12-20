أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 - 12- 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2945 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 ديسمبر، بمتوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2945 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3365 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3085 جنيها.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2524 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1963 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1682 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1262 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 23560 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2038 دولارا للأوقية.