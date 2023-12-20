رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول وحدة متنقلة للتبرع بالدم على مستوى الصعيد

افتتح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط أول وحدة تبرع بالدم متنقلة على مستوى الصعيد، بشارع الحضارة بالجامعة؛ أمام كلية الهندسة؛ ويأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون والشراكة بين جامعة أسيوط، ومؤسسة وفاء لمصر، والتى يمثلها حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة

المنشاوي: 3,5 مليون جنيه تكلفة الوحدة وتجهيزها بأحدث أجهزة جمع وتخزين الدم

تعكس هذه المبادرة الشراكة القوية بين جامعة أسيوط ومؤسسة "وفاءً لمصر"، والتي تعمل على دعم الجهود الصحية في البلاد. يتم تمويل هذه الوحدة المتنقلة بالكامل من قبل المؤسسة بتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين ونصف جنيه، لتكون بذلك خدمة مجانية للمتبرعين والمحتاجين في المنطقة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى؛ أن وحدة التبرع بالدم المتنقلة، تعد إنجازاً جديداً، يضاف إلى الصرح الطبي بالجامعة؛ والمجهزة تجهيزاً كاملاً بأحدث أجهزة جمع، وتخزين الدم، المطابقة للمواصفات القياسية الطبية العالمية، لافتاً أن الوحدة تسهم فى تسهيل إجراءات عمليات التبرع بالدم؛ للمتبرعين بدلاً من الذهاب للمستشفيات الجامعية؛ وذلك من شأنه تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وزيادة عدد المتبرعين؛ لتلبية الإحتياجات الطبية للمستشفيات الجامعية بجميع أقسامها من أكياس الدم

ووجه الدكتور أحمد المنشاوى؛ الشكر لمؤسسة وفاء لمصر لدعمها للمستشفيات الجامعية، وما تقدمه من إسهامات مهمة، وحيوية لها أثر كبير في تطوير الخدمات الطبية المقدمة

يأتي ذلك في إطار أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسيوط، وفي ضوء الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية من أجل النهوض بالمنظومة الصحية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة إيمان نصر الدين نائب مدير المستشفى الجامعي الرئيسي لشئون الجودة ومدير بنك الدم الرئيسي، والدكتور هشام عبدالرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بالجامعة

وشهد افتتاح الوحدة حضور ؛ الدكتور محمد حلمى الحفناوي مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية وعدد من الأطباء ببنك الدم الرئيسي، ووفد مؤسسة " وفاءً لمصر" ؛ والذى يضم أشرف بدر رئيس القطاع الإداري بالمؤسسة، وأيمن مصطفى رئيس قطاع التسويق والإعلام، ومحمد جلال رئيس القطاع المالى

تهدف الوحدة المتنقلة للتبرع بالدم إلى توفير فرصة سهلة ومريحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة أسيوط للمساهمة في حملات التبرع بالدم. تعتبر هذه الخطوة إضافة هامة للخدمات الصحية القائمة في الجامعة، حيث يتم تجهيز الوحدة المتنقلة بأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة لعمليات التبرع بالدم بأمان وفعالية.

يعتبر التبرع بالدم عملية حيوية وضرورية تساهم في إنقاذ الأرواح ومساعدة المرضى المحتاجين لوحدات الدم. ومع وجود الوحدة المتنقلة في موقع جامعة أسيوط، يمكن للمتبرعين توفير الوقت والجهد في السفر إلى المستشفيات أو المراكز الصحية للتبرع بالدم، بالإضافة إلى الراحة والخصوصية التي يوفرها الموقع.

توجه الدكتور أحمد المنشاوى بالشكر والتقدير لمؤسسة "وفاءً لمصر" ومحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، على دعمهما الكبير لهذه المبادرة الصحية المهمة. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الوحدة المتنقلة مثالاً يحتذى به للتعاون المثمر بين القطاع العام والقطاع الخاص في مصر، وتحفيز لإطلاق المزيد من المبادرات الصحية التي تخدم المجتمع وتعزز صحة الفرد والمجتمع ككل.

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح

جانب من الافتتاح